АЗ - Днепр-1: прогноз на матч 03.11.2022 Лиги конференций
Лидер украинской Премьер-лиги СК Днепр-1 уже в этот четверг, 3 ноября, сыграет последний поединок в рамках группового этапа Лиги конференций, встретившись с нидерландским АЗ Алкмаар.
Поединок пройдет в Алкмааре на домашнем стадионе оппонента украинского клуба АФАС Арена.
Для коллектива Александра Кучера данный матч носит характер ключевого, ведь если днепряне победят своего соперника, то минуют 1/16 турнира, квалифицировавшись сразу в следующую стадию. как минимум со второго места. Напомним, что в первом поединке между этими командами сильнее были игроки АЗ.
Коэффициент и ставки на матч 6-го тура Лиги Конференций АЗ – Днепр-1
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Перед очной игрой оба клуба добыли три очка в своих матчах, обыграв аутсайдеров квартета в лице Вадуца и Аполлона соответственно
Если Днепр-1 одержит победу, то он сможет обогнать нидерладнцев в группе на один пункт, обеспечив себе первую позицию
Эксперты и аналитики с огромным преимуществом считают фаворитом АЗ. Триумф украинской команды будет считаться серьезной сенсацией
Прогноз букмекеров на матч АЗ – Днепр-1:
- Победа АЗ: 1.39
- Ничья: 5.40
- Победа Днепра-1: 8.70
Наиболее вероятным исходом считается минимальная победа подопечных Паскаля Янсена. На счет 0:1 коэффициент - 6.70
Статистика противостояния АЗ и Днепр-1
Днепр-1 был основан лишь несколько лет назад. Для молодого клуба это первый сезон в еврокубках, поэтому ранее они не пересекались с АЗ за исключением матча первого тура группового этапа Лиги конференций. Как уже отмечалось ранее, в том матче победил нидерландский коллектив со счетом 0:1
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АЗ – Днепр-1
1 победы 0
1 Голы 0
В том матче судьбу противостояния решил единственный гол в исполнении Дэни де Вита, забитый в середине второго тайма.