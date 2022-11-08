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Месси принял решение о своем будущем

Аргентинец, с большой долей вероятности, покинет ПСЖ.
Сегодня, 12:02
Лионель Месси
Лионель Месси

Звезда сборной Аргентины Лионель Месси определился со своим дальнейшим будущим.

Контракт аргентинца с ПСЖ подходит к концу в этом сезоне и, судя по всему, не будет продлен.

Испанские СМИ сообщают, что футболист принял решение покинуть стан французского гранда.

Читай также: Руководство ПСЖ верит в продление контракта с Месси

Главным фактором принятия решения стала семья Лео, которая чувствует себя не комфортно в Париже.

Ранее отмечалось, что будущее Месси станет известно после грядущего Мундиаля в Катаре.


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