Месси принял решение о своем будущем

Звезда сборной Аргентины Лионель Месси определился со своим дальнейшим будущим.

Контракт аргентинца с ПСЖ подходит к концу в этом сезоне и, судя по всему, не будет продлен.

Испанские СМИ сообщают, что футболист принял решение покинуть стан французского гранда.

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Главным фактором принятия решения стала семья Лео, которая чувствует себя не комфортно в Париже.

Ранее отмечалось, что будущее Месси станет известно после грядущего Мундиаля в Катаре.