Месси принял решение о своем будущем
Аргентинец, с большой долей вероятности, покинет ПСЖ.
Звезда сборной Аргентины Лионель Месси определился со своим дальнейшим будущим.
Контракт аргентинца с ПСЖ подходит к концу в этом сезоне и, судя по всему, не будет продлен.
Испанские СМИ сообщают, что футболист принял решение покинуть стан французского гранда.
Читай также: Руководство ПСЖ верит в продление контракта с Месси
Главным фактором принятия решения стала семья Лео, которая чувствует себя не комфортно в Париже.
Ранее отмечалось, что будущее Месси станет известно после грядущего Мундиаля в Катаре.