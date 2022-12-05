Роналду не принимал предложение Аль-Насра

Португалец определится с будущим после Мундиаля.

В испанских СМИ появилась информация, что 1 января Криштиану Роналду подпишет контракт с Аль-Насром.

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо поспешил опровергнуть данные слухи.

По информации журналиста, Роналду не принимал предложение саудитского клуба. Португалец определится с будущим после ЧМ-2022.

Также Романо подтверждает, что португальцу предложили контракт до 2025 года с зарплатой в 200 миллионов.

Напомним, форвард стал свободным агентом после того, как МЮ разорвал с ним контракт.