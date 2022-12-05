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Роналду 1 января станет игроком Аль-Насра - Marca

Португальский футболист подпишет невероятный контракт.
Сегодня, 14:08
Криштиану в форме Аль-Наср
Криштиану в форме Аль-Наср

Испанский порта Marca сообщает, что Криштиану Роналду достиг договоренности с клубом Аль-Наср и официально станет игроком этой команды 1 января 2023 года.

Контракт легендарного футболиста будет рассчитан на 2,5 года (до лета 2025 года). За один сезона Роналду будет зарабатывать 200 миллионов евро.

Сообщается, что в эту сумму входит заработная плата не только за игру в футбол, а и за рекламу и прочие бонусы.

По информации источника, Аль-Наср был командой, которая изначально проявляла наибольший интерес в подписании ветерана.


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