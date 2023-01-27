Арсенал Зинченко отказался от продажи своего хавбека в Монако

Лондонский Арсенал не принял предложение французского Монако по бельгийцу Альберту Самби Локонга.

По информации Foot Mercato, монегаски предложили 8 миллионов евро. Данная сумма показалась боссам лондонцев недостаточной.

Самби Локонга перешел в стан "канониров" из Андерлехта полтора года назад за 17,5 миллионов евро. Соглашение хавбека с клубом действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне футболист появился на поле в шести матчах чемпионата Англии. Полузащитник не отметился ни одним результативным действием.

Напомним, ранее Арсенал сделал Брайтону многомиллионное предложение по их полузащитнику.