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Холанд повторил рекорд результативности легендарного форварда Арсенала

Норвежец достиг тех же цифр по сумме показателей гол+пас за один сезон, что и Тьерри Анри.
Сегодня, 15:57
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В перенесенном матче 32 тура чемпионата Англии Ман Сити разошелся миром с Брайтоном (1:1).

Единственным голом за "горожан" отличился Фил Фоден, а автором результативной передачи стал Эрлинг Холанд. Таким образом, норвежец повторил рекорд Тьерри Анри по количеству результативных действий за один сезон в АПЛ.

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Форвард Манчестер Сити оформил 36 голов и 8 ассистов, что в сумме дает 44 очка по системе гол+пас. В свою очередь, Анри в сезоне-2002/03 забил 24 гола и отдал 20 голевых передач.

Стоит отметить, что у Холанда еще будет шанс превзойти Анри, ведь у коллектива Пепа Гвардиолы еще один матч чемпионата впереди. "Горожане" сыграют с Брентфордом 28 мая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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