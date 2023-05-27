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Терзич - о потере титула в последнем туре: У нас был огромный шанс. Это дерьмово

Наставник Боруссии Дортмунд высказался об упущенном чемпионстве.
Сегодня, 21:26
Эдин Терзич / Getty Images
Эдин Терзич / Getty Images

Главный тренер дортмундской Боруссии Эдин Терзич поделился мыслями о ничьей в матче против Майнца, которая стоила команде титула.

По словам специалиста, в этом поединке его команде было тяжелее играть, чем во многих предыдущих.

"Прошу вашего понимания, я не могу дать глубочайший анализ.

Мы очень этого хотели, весь город, весь стадион. Мы упорно работали, чтобы получить эту позицию, у нас был огромный шанс. Это дерьмово. Когда вы видите, как ребята лежат на земле, когда вы видите, как они сидят в раздевалке, и когда вы видите эту пустоту, это кажется несправедливым.

Поздравляю Баварию. Каждый, кто находится на вершине после 34-х игровых дней, заслуживает этого.

На протяжении всех 90 минут матча против Майнца мы почувствовали, что сегодня это не так легко. Это не получилось так, как это было в прошлые недели, поэтому было тяжело. Вы видите, насколько близки дела в Бундеслиге. Если бы мы забили пенальти, если бы цель сделать счет 2:2 была достигнута немного раньше, тогда бы было больше шансов", - заявил Терзич.

Отметим, что Боруссия не смогла завоевать чемпионство всего лишь из-за худшей разницы мячей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд эдин терзич

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