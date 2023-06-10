Жирона Цыганкова может подписать экс-игрока Баварии и МЮ

Испанская Жирона может усилить линию защиты опытным футболистом. Речь идет о Дэйли Блинде.

Как сообщает Cadena Ser, ссылаясь на Mundo Deportivo, нидерландец может перебраться в стан каталонцев на правах свободного агента.

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Защитника заметили на территории базы клуба несколькими днями ранее, однако, Блинд пока не принял окончательного решения о своем будущем.

Руководство клуба считает, что 33-летний нидерландец может помочь клубу достичь попадания в еврокубки в ближайшие несколько сезонов, а сам игрок склоняется к переезду в Ла Лигу несмотря на предложения из США и Австралии.

Напомним, что последним клубом Дэйли была мюнхенская Бавария, в которой он провел вторую часть сезона-2022/23, сыграв всего 5 матчей. Также в его клубной карьере были выступления за Аякс и Манчестер Юнайтед.