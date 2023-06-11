Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Германией

Сборная Украины продолжает подготовку к товарищескому поединку против Германии.

Как сообщает пресс-служба УАФ, "желто-синие" провели тренировку на Везерштадион в Вердере, где состоится матч.

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Занятие длилось около часа, было достаточно интенсивным. Главной его целью была финализация тактических наработок, которые команда наигрывала в течении прошедших трех дней.

В тренировке приняли участие все 26 футболистов, которые были вызваны на этот сбор национальной команды. Травмы в составе "сине-желтых" отсутствуют.

Напомним, матч Германия - Украина состоится завтра, 12 июня, в 19:00.