Бавария намерена подписать центрбэка сборной Испании
Пау Торрес может пойти на повышение.
Мюнхенская Бавария намерена усилить центр обороны в это межсезонье.
Как сообщает журналист издания Sport1.de Керри Хау, "красные" заинтересованы в услугах испанского центрбэка Пау Торреса
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Руководство немецкого гранда связалось с окружением игрока. который готов сменить клубную прописку. Потенциальные детали трансфера не сообщаются.
Помимо Баварии Торреса также хочет подписать туринский Ювентус и бирмингемская Астон Вилла.
Отметим, что контракт испанца с Вильярреалом истекает летом 2024 года.