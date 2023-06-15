Бавария намерена подписать центрбэка сборной Испании

Сегодня, 18:00

Сегодня, 18:00

Пау Торрес может пойти на повышение.

Мюнхенская Бавария намерена усилить центр обороны в это межсезонье.

Как сообщает журналист издания Sport1.de Керри Хау, "красные" заинтересованы в услугах испанского центрбэка Пау Торреса

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Руководство немецкого гранда связалось с окружением игрока. который готов сменить клубную прописку. Потенциальные детали трансфера не сообщаются.

Помимо Баварии Торреса также хочет подписать туринский Ювентус и бирмингемская Астон Вилла.

Отметим, что контракт испанца с Вильярреалом истекает летом 2024 года.