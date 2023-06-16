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Сестра Неймара впечатлила своих подписчиков пышными формами в бикини

Рафаэлла Сантос произвела фурор в Instagram.
Сегодня, 00:29
Рафаэлла Сантос / The Sun / Getty Images
Рафаэлла Сантос / The Sun / Getty Images

Сестра Неймара Рафаэлла Сантос порадовала своих подписчиков фото со своего отдыха в Майами.

Девушка предстала перед своими читателями в бикини, ярко подчеркивающем ее пышные формы.

Сантос произвела настоящий фурор в соцсети Instagram, получив множество комплиментов.

Один из подписчиков написал: "Прекрасная и горячая".

Другой добавил: "Словно богиня".

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

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