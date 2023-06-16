Сестра Неймара впечатлила своих подписчиков пышными формами в бикини
Рафаэлла Сантос произвела фурор в Instagram.
Сестра Неймара Рафаэлла Сантос порадовала своих подписчиков фото со своего отдыха в Майами.
Девушка предстала перед своими читателями в бикини, ярко подчеркивающем ее пышные формы.
Сантос произвела настоящий фурор в соцсети Instagram, получив множество комплиментов.
Один из подписчиков написал: "Прекрасная и горячая".
Другой добавил: "Словно богиня".
Напомним, ранее сообщалось, что Неймар может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.