Сестра Неймара впечатлила своих подписчиков пышными формами в бикини

Сегодня, 00:29

Сегодня, 00:29

Рафаэлла Сантос произвела фурор в Instagram.

Сестра Неймара Рафаэлла Сантос порадовала своих подписчиков фото со своего отдыха в Майами.

Девушка предстала перед своими читателями в бикини, ярко подчеркивающем ее пышные формы.

Сантос произвела настоящий фурор в соцсети Instagram, получив множество комплиментов.

Один из подписчиков написал: "Прекрасная и горячая".

Другой добавил: "Словно богиня".

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.