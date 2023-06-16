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Шевченко: Гвардиола - один из лучших тренеров во всей истории футбола

Украинский специалист поделился мыслями о своем коллеге
Сегодня, 19:04
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Экс-наставник Дженоа и сборной Украины Андрей Шевченко высказался о последнем успехе Пепа Гвардиолы во главе Ман Сити, а именно завоевании ЛЧ.

По словам Шевченко, в последнем сезоне Гвардиола немного поменял подход к тому, как "горожане" должны играть в главном клубном турнире Европы.

Больше всего впечатляет то, что он немного изменил то, как Манчестер Сити играет в Лиге чемпионов.

В некоторых играх они меньше владеют мячом, но более прямолинейны в штрафной площадке. Они намного лучше защищаются в своей штрафной и эффективнее в штрафной соперников.

Мы говорим об одном из лучших тренеров всех времен", - заявил украинский специалист.

Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола отдал бонус за победу в АПЛ персоналу Ман Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко Пеп Гвардиола

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