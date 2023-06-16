Шевченко: Гвардиола - один из лучших тренеров во всей истории футбола
Украинский специалист поделился мыслями о своем коллеге
Экс-наставник Дженоа и сборной Украины Андрей Шевченко высказался о последнем успехе Пепа Гвардиолы во главе Ман Сити, а именно завоевании ЛЧ.
По словам Шевченко, в последнем сезоне Гвардиола немного поменял подход к тому, как "горожане" должны играть в главном клубном турнире Европы.
Больше всего впечатляет то, что он немного изменил то, как Манчестер Сити играет в Лиге чемпионов.
В некоторых играх они меньше владеют мячом, но более прямолинейны в штрафной площадке. Они намного лучше защищаются в своей штрафной и эффективнее в штрафной соперников.
Мы говорим об одном из лучших тренеров всех времен", - заявил украинский специалист.
Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола отдал бонус за победу в АПЛ персоналу Ман Сити.