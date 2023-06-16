Стал известен состав сборной Украины на матч против Северной Македонии
В рамках третьего тура на ЧЕ-2024 в северомакедонском Скопье Украина сыграет с местной национальной командой.
Стали известны составы обеих команд на эту встречу.
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Северная Македония: Димитриевски - Ристовски, Зайков, Муслиу, Алиоски - Барди, Адеми, Ашковски - Трайковски, Несторовски, Эльмас.
Запасные: Илиев, Шишковски, Брдаровски, Атанасов, Велкосски, Манев, Дав. Бабунские, Дориев, Элези, Ристовски, Дор. Бабунские, Димосские.
Украина: Трубин - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Ярмоленко, Степаненко, Судаков, Мудрик - Цыганков - Довбик.
Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Сваток, Кривцов, Сидорчук, Малиновский, Ванат, Буяльский, Конопля, Игнатенко, Зубков.
Отметим, что в составе Украины не случилось ни единого изменения в сравнении с товарищеским поединком против сборной Германии.