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Стал известен состав сборной Украины на матч против Северной Македонии

Сергей Ребров не сделал ни одного изменения в сравнении с игрой против Германии.
Сегодня, 21:11
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В рамках третьего тура на ЧЕ-2024 в северомакедонском Скопье Украина сыграет с местной национальной командой.

Стали известны составы обеих команд на эту встречу.

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Северная Македония: Димитриевски - Ристовски, Зайков, Муслиу, Алиоски - Барди, Адеми, Ашковски - Трайковски, Несторовски, Эльмас.

Запасные: Илиев, Шишковски, Брдаровски, Атанасов, Велкосски, Манев, Дав. Бабунские, Дориев, Элези, Ристовски, Дор. Бабунские, Димосские.

Украина: Трубин - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Ярмоленко, Степаненко, Судаков, Мудрик - Цыганков - Довбик.

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Сваток, Кривцов, Сидорчук, Малиновский, Ванат, Буяльский, Конопля, Игнатенко, Зубков.

Отметим, что в составе Украины не случилось ни единого изменения в сравнении с товарищеским поединком против сборной Германии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сергей Ребров северная македония

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