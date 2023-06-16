Форвард Шахтера может перейти в клуб из чемпионата Турции

Нигериец Оларенваджу Кайоде, принадлежащий Шахтеру, может сменить клубную прописку.

Как сообщает Telegraf, форвард вошел в сферу интересов турецкого Газиантепа, который не сумел доиграть прошлый сезон чемпионата из-за мощного землетрясения.

Кайоде может перебраться в стан Газиантепа на правах свободного агента. Его контракт с Шахтером истекает 30 июня этого года.

Отметим, что прошедшую кампанию нападающий провел в Умраниеспоре, который вылетел из турецкой Суперлиги.

30-летний футболист перебрался в Шахтер в 2018 году из Ман Сити за 3 млн евро. В составе украинского клуба провел лишь 24 игры, забив 4 гола и отдав 2 ассиста. Большую часть контракта играл в аренде в других клубах, среди которых был и уже упомянутый Газиантеп.