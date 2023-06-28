Нещерет - о незасчитанном голе Испании U-21: Он ударил меня по руке. Это был фол

В рамках 3 тура группового этапа чемпионата Европы до 21 года молодежная сборная Украины сыграла вничью с сверстниками из Испании.

В первом тайме произошел спорный момент, из-за которого был отменен гол испанцев, который бы открывал счет в матче.

Непосредственный участник эпизода Руслан Нещерет поделился мыслями о случившемся. По его словам, игрок соперника фолил, ударив голкипера по руке.

"Испанец ударил меня по руке, и я по инерции даже не смог выбросить тот мяч. Поэтому это был фол. После этого он подошел ко мне и сказал, что действительно задел. В том моменте он же не мог сказать: "Нет, я не цеплял его". Немного хитрый", - сказал он.

Также вратарь высказался о прошедшем поединке в целом. Нещерет заявил, что команда провела достойную игру.

"Надо спокойно подходить к таким играм. Нам Руслан Петрович сказал, что мы должны наслаждаться таким моментом: мы вышли из группы. Нужно получать от этого удовольствие, играть и радовать болельщиков.

Да, хотелось победить. Но игру мы провели достойно. Конечно, расстраиваешься, когда пропускаешь на последних минутах. Это очень неприятно для нас, а для меня как для вратаря - тем более. Ничья - это тоже хороший результат, поэтому думаю, что ребята очень хорошо сыграли", - резюмировал футболист.

Напомним, Украина вышла в четвертьфинал турнира со второго места группы и в четвертьфинале сыграет с победителем квартета D.