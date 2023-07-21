Марсель достиг соглашения о подписании одноклубника Мудрика
Пьер-Эмерик Обамеянг подпишет трехлетний контракт с провансальцами.
Марсель Руслана Малиновского подпишет форварда Челси Пьера-Эмерика Обамеянга.
Как сообщает Sky Sports, провансальцы наконец уладили все детали по сделке с "синими". Ранее сообщалось, что лондонцы сделают французам щедрую уступку.
Габонец подпишет с коллективом Марселино Гарсии Тораля контракт на три года. Финансовые детали сделки остаются неизвестнми.
В минувшем сезоне Пьер-Эмерик провел лишь 22 матча во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист.
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