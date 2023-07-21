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Марсель достиг соглашения о подписании одноклубника Мудрика

Пьер-Эмерик Обамеянг подпишет трехлетний контракт с провансальцами.
Сегодня, 18:33
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images

Марсель Руслана Малиновского подпишет форварда Челси Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает Sky Sports, провансальцы наконец уладили все детали по сделке с "синими". Ранее сообщалось, что лондонцы сделают французам щедрую уступку.

Габонец подпишет с коллективом Марселино Гарсии Тораля контракт на три года. Финансовые детали сделки остаются неизвестнми.

В минувшем сезоне Пьер-Эмерик провел лишь 22 матча во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси марсель Пьер-Эмерик Обамеянг

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