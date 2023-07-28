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Футболист Ман Сити получит новый контракт с повышением зарплаты

"Горожане" после выигрыша требла сосредоточились на сохранении внутреннего ресурса.
Сегодня, 09:29
Натан Аке / Getty Images
Натан Аке / Getty Images

Манчестер Сити намерен сохранить одного из своих игроков, ставшего получать большее количество времени по ходу прошлого сезона.

Как сообщает Фабрицио Романо, "горожане" переподпишут контракт с нидерландцем Натаном Аке. О новом соглашении планируется объявить в ближайшие дни.

Переговоры начались в начале этой неделе и стороны достаточно быстро пришли к общему знаменателю.

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Романо отмечает, что по новому договору Аке получит повышение зарплаты, а срок контракт будет длительным.

Напомним, в минувшем сезоне футболист провел 41 матч во всех турнирах, забив три мяча.

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