Футболист Ман Сити получит новый контракт с повышением зарплаты

"Горожане" после выигрыша требла сосредоточились на сохранении внутреннего ресурса.

Манчестер Сити намерен сохранить одного из своих игроков, ставшего получать большее количество времени по ходу прошлого сезона.

Как сообщает Фабрицио Романо, "горожане" переподпишут контракт с нидерландцем Натаном Аке. О новом соглашении планируется объявить в ближайшие дни.

Переговоры начались в начале этой неделе и стороны достаточно быстро пришли к общему знаменателю.

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Романо отмечает, что по новому договору Аке получит повышение зарплаты, а срок контракт будет длительным.

Напомним, в минувшем сезоне футболист провел 41 матч во всех турнирах, забив три мяча.

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