iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Молодой игрок Барселоны перебрался в португальский гранд

У "сине-гранатовых" будет опция обратного выкупа.
Сегодня, 21:05
Нико Гонсалес / Getty Images
Нико Гонсалес / Getty Images

Испанская Барселона продала талантливого воспитанника собственной академии.

Как сообщает пресс-служба Порту, в команду из стана "сине-гранатовых" перебрался испанский полузащитник Нико Гонсалеc. Сумма трансфера составила 8 млн евро. Контракт до июня 2028 года.

Читай также: Футболист Барселоны отказался от перехода в ПСЖ

В договоренности между "драконами" и игроком прописана сумма выкупа контракта за 60 млн евро, однако, Барселона сможет воспользоваться опцией всего за 30 млн евро, также, если она этого не захочет делать, но Порту все же продаст куда-то игрока, то каталонцы получат 40% от этой сделки.

В минувшем сезоне Нико выступал за испанскую Валенсию на правах аренды. За "летучих мышей" игрок провел 26 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона порту нико гонсалес

Статьи по теме

Футболист Барселоны отказался от перехода в ПСЖ Футболист Барселоны отказался от перехода в ПСЖ
Президент Барселоны поддержал переход Месси в Интер Майами Президент Барселоны поддержал переход Месси в Интер Майами
ПСЖ активирует опцию выкупа Дембеле до конца июля ПСЖ активирует опцию выкупа Дембеле до конца июля
Лапорта о Месси: Я поставил клуб выше игрока Лапорта о Месси: Я поставил клуб выше игрока
Помочь журналистам

Видео

Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды22:15
ФФУ потребовал лишить росиянку смирнову нейтрального статуса
Футбол22:13
Экс-игрок Реала перешел в клуб из чемпионата Бразилии
Теннис21:53
Марченко победил на турнире в Эквадоре, взяв свой первый титул с 2021 года
Баскетбол21:47
Литва разгромила Украину в товарищеском матче
Европа21:40
Манчестер Юнайтед согласовал трансфер форварда сборной Дании
Киберспорт21:40
IEM Cologne 2023: онлайн-трансляция матча NaVi - MOUZ
Бокс21:22
Украинский боксер жестоко избил своего знакомого
Футбол21:05
Молодой игрок Барселоны перебрался в португальский гранд
Европа20:57
Вундеркинд Реала пропустит предсезонное турне
Другие страны20:45
Луис Суарес досрочно покинет Гремио
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK