Молодой игрок Барселоны перебрался в португальский гранд

Испанская Барселона продала талантливого воспитанника собственной академии.

Как сообщает пресс-служба Порту, в команду из стана "сине-гранатовых" перебрался испанский полузащитник Нико Гонсалеc. Сумма трансфера составила 8 млн евро. Контракт до июня 2028 года.

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В договоренности между "драконами" и игроком прописана сумма выкупа контракта за 60 млн евро, однако, Барселона сможет воспользоваться опцией всего за 30 млн евро, также, если она этого не захочет делать, но Порту все же продаст куда-то игрока, то каталонцы получат 40% от этой сделки.

В минувшем сезоне Нико выступал за испанскую Валенсию на правах аренды. За "летучих мышей" игрок провел 26 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.

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