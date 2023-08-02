Верес - Шахтер: видео голов и обзор матча чемпионата Украины 02.08.2023

В рамках второго тура чемпионата Украины ровненский Верес встретился с Шахтером и сыграл вничью.

"Горняки" открыли счет в матче в концовке первого тайма благодаря скандальному голу Николая Матвиенко, однако, уже через минуту остался в меньшинстве.

Во втором тайме хозяева воспользовались численным преимуществом, забив благодаря ошибке Дмитиря Ризныка. На этом команды и разошлись.

Видео голов и обзор матча чемпионата Украины Верес - Шахтер

Верес: Паст - Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко (Гагун, 88) - Кучеров, Кухарук, Близниченко (Шестаков, 58), Сикейра (С. Шарай, 87), Дахновский (В. Шарай, 58) - Марусич (Гайдучик, 71).

Шахтер: Резник - Гочолейшвили (Фарина, 46), Козик, Матвиенко, Топалов - Зубков (Очеретько, 46), Бондаренко, Крыськив (Кастилло, 84), Кащук (Вьюнник, 59) - Сикан, Траоре (Педриньо, 84).

Предупреждения: Кухарук, Кучеров, В. Шарай, Шестаков, Вовченко - Гочолейшвили, Траоре, Фарина, Матвиенко.

Удаление: Бондаренко (прямая красная).