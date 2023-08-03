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Украинский защитник перешел в греческий клуб

Максим Имереков стал игроком Атромитоса.
Сегодня, 21:25
Максим Имереков / Атромитос
Максим Имереков / Атромитос

Украинский центрбэк Максим Имереков нашел себе новый клуб.

32-летний футболист перебрался в греческий Атромитос. Трансфер случился на правах свободного агента.

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Контракт с Имерековым подписан на год с возможностью продлению еще на год. Финансовые детали соглашения остаются неизвестными.

Последним клубом игрока была Заря. В минувшем сезоне Максим во всех турнирах провел 30 матчей, забив 4 гола и отдав 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Максим Имереков Атромитос

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