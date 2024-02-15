Металлист 1925 подписал опытного украинского защитника
Металлист 1925 объявил о подписании центрального защитника Максима Имерекова.
33-летний украинский футболист присоединился к харьковскому клубу в статусе свободного агента и заключил контракт до 30 декабря 2025 года.
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В своей новой команде игрок будет выступать под 32-м номером, сообщает официальный сайт Металлиста 1925.
Предыдущим клубом Имерекова был греческий Атромитос, за который он провел в текущем сезоне десять матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.
Ранее защитник выступал в Заре под руководством нынешнего главного тренера Металлиста 1925 Виктора Скрипника. Также за свою карьеру он играл в запорожском Металлурге, Александрии, Десне, белорусских Белшине и Торпедо-БелАЗ и кипрском Эрмисе.
Ранее сообщалось, что контракт с Металлистом 1925 подписал полузащитник Владлен Юрченко.
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