iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гармаш объяснил, почему подписал контракт с Металлистом 1925

Экс-игрок Динамо вернулся из Хорватии в Украину, заключив соглашение с харьковским клубом.
Сегодня, 18:54
Денис Гармаш / metalist1925.com
Денис Гармаш / metalist1925.com

Новоиспеченный игрок Металлиста 1925 Денис Гармаш прокомментировал свой переход в стан "желто-синих".

Ранее бывший полузащитник киевского Динамо расторг контракт с хорватским Осиеком, где провел первую часть нынешнего сезона, и вернулся в Украину, подписав полуторагодичное соглашение с харьковским клубом.

"Вариантов у меня было не так много. С Металлистом 1925 вариант возник, когда я узнал, что Виктор Анатольевич Скрипник может возглавить эту команду. Я ему позвонил, мы пообщались. Мне будет интересно поработать с этим тренером, поэтому я решил присоединиться к этой команде.

Раньше я боролся за первые места. Металлист 1925 сейчас будет решать другие задачи. Но я готов выходить на поле и отдаваться с первой до последней минуты, чтобы команда достигала необходимого результата. Мы будем работать все вместе, чтобы Металлист 1925 оказался как можно выше в турнирной таблице".

Читай также: Металлист 1925 шикарно объявил о подписании Гармаша

"Я играл в Украине только за одну команду. Но сейчас нам придется играть против нее. Как говорят, на поле не бывает друзей. Я сделаю все, чтобы результат матча был в пользу Металлиста 1925. Если я забью гол, то праздновать, наверное, не буду.

Больше всего я люблю играть в центре поля. Пожалуй, не секрет, какую тактическую схему использует Виктор Скрипник. Мы будем это отрабатывать на тренировках. Где он скажет, там я буду играть.

Конечно, на поле я очень эмоционален. Но думаю, что каждый игрок, выступающий на поле, он за результат, за команду - играет на эмоциях. В повседневной жизни, конечно, могу отругать. Я такой человек, который любит справедливость. Если это не справедливо, то я могу отругать", - приводит слова Гармаша официальный сайт Металлиста 1925.

Ранее сообщалось, что контракт с Металлистом 1925 подписал полузащитник Владлен Юрченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Гармаш Металлист 1925

Статьи по теме

Металлист 1925 шикарно объявил о подписании Гармаша Металлист 1925 шикарно объявил о подписании Гармаша
Юрченко подписал контракт с Металлистом 1925 Юрченко подписал контракт с Металлистом 1925
Гармаш расторг контракт с Осиеком Гармаш расторг контракт с Осиеком
Бывший тренер Ювентуса и Интера возглавит летом Милан Бывший тренер Ювентуса и Интера возглавит летом Милан
Помочь журналистам

Видео

Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа19:20
Бывший тренер Ювентуса и Интера возглавит летом Милан
Украина19:00
Трансферы УПЛ: Заря распрощалась с бразильцем, Гармаш стал игроком Металлиста 1925
Украина18:54
Гармаш объяснил, почему подписал контракт с Металлистом 1925
Европа18:50
Челси отказался отпускать своего форварда в стан середняка АПЛ
Европа18:21
Президент Барселоны стал посещать тренировки команды после заявления Хави
Европа18:08
Рома объявила о подписании бывшего защитника Манчестер Сити
Украина17:55
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина17:47
Динамо одержало уверенную победу над командой из Узбекистана
Европа17:22
Стало известно, когда Холанд сможет вновь сыграть за Ман Сити
Бокс17:12
"Он лучший": Спарринг-партнер Усика предсказал исход боя с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK