Гармаш объяснил, почему подписал контракт с Металлистом 1925

Новоиспеченный игрок Металлиста 1925 Денис Гармаш прокомментировал свой переход в стан "желто-синих".

Ранее бывший полузащитник киевского Динамо расторг контракт с хорватским Осиеком, где провел первую часть нынешнего сезона, и вернулся в Украину, подписав полуторагодичное соглашение с харьковским клубом.

"Вариантов у меня было не так много. С Металлистом 1925 вариант возник, когда я узнал, что Виктор Анатольевич Скрипник может возглавить эту команду. Я ему позвонил, мы пообщались. Мне будет интересно поработать с этим тренером, поэтому я решил присоединиться к этой команде.

Раньше я боролся за первые места. Металлист 1925 сейчас будет решать другие задачи. Но я готов выходить на поле и отдаваться с первой до последней минуты, чтобы команда достигала необходимого результата. Мы будем работать все вместе, чтобы Металлист 1925 оказался как можно выше в турнирной таблице".

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"Я играл в Украине только за одну команду. Но сейчас нам придется играть против нее. Как говорят, на поле не бывает друзей. Я сделаю все, чтобы результат матча был в пользу Металлиста 1925. Если я забью гол, то праздновать, наверное, не буду.

Больше всего я люблю играть в центре поля. Пожалуй, не секрет, какую тактическую схему использует Виктор Скрипник. Мы будем это отрабатывать на тренировках. Где он скажет, там я буду играть.

Конечно, на поле я очень эмоционален. Но думаю, что каждый игрок, выступающий на поле, он за результат, за команду - играет на эмоциях. В повседневной жизни, конечно, могу отругать. Я такой человек, который любит справедливость. Если это не справедливо, то я могу отругать", - приводит слова Гармаша официальный сайт Металлиста 1925.

Ранее сообщалось, что контракт с Металлистом 1925 подписал полузащитник Владлен Юрченко.

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