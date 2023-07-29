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Наставник Зари: Мы не знаем, где находится Имереков

Ненад Лалатович не смог объяснить отсутствие одного из основных игроков команды в прошлом сезоне на стартовый матч нынешней кампании.
Сегодня, 18:12
Ненад Лалатович / скриншот
Ненад Лалатович / скриншот

В рамках первого тура чемпионата Украины Заря в гостях встретилась с Рухом и уступила, играя концовку матча в меньшинстве.

Рулевой луганского клуба Ненад Лалатович поделился мыслями о прошедшем между командами поединке.

"Поздравляем Рух с победой. Пока были силы, мы играли в тот футбол, в который хотели: высоко атаковали, были близко к игрокам соперника, агрессивно. Мы поняли, что Рух будет играть высоким прессингом.

Второй тайм начали тоже хорошо. Был момент, когда мы могли забивать второй гол. А при 2:0, возможно, был бы конец матча.

Неделю назад на наших тренировках было всего 15 игроков. Очень много футболистов присоединились к нам только неделю назад. Игроки многих позиций не прошли полноценный сбор.

Рух был хорошо готов физически. В последние 30 минут встречи мы получили ненужные красную карточку и два гола", - заявил сербский специалист.

Также Лалатович высказался об отсутствии в заявке на поединок Максима Имерекова, игравшего важную роль в команде прошлого сезона. Он сказал, что не знает, где находится центрбэк, отметив, что он достаточно давно отсутствует в расположении клуба.

"Имерекова не было в команде, когда я приехал. Мы не знаем, где находится он. Нам не хватает многих игроков. У нас новая команда, без 5-6 игроков прошлого сезона. С каждой игрой мы будем прибавлять и будем выглядеть лучше. Первый тайм показал, как мы хотим и можем играть.

Джордан, который получил красную карточку, работает с нами всего 10 дней.

Мы хотели бы иметь по два игрока на каждую позицию. Это то, что мы требуем от руководства клуба, - сказал тренер Зари.

Стоит сказать, что контракт 32-летнего защитника с луганским коллективом истек месяц назад, а о продлении не сообщалось.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск Рух Максим Имереков Ненад Лалатович

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