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Челси поборется с Ман Сити за французского вингера

Майкл Олисе может оказаться в стане "синих".
Сегодня, 18:38
Майкл Олисе / Getty Images
Майкл Олисе / Getty Images

Челси нацелился на приобретение французского вингера.

Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс, "синие" готовы заплатить за Майкла Олисе 30 млн евро, но сперва хотят понять степень его травмы подколенного сухожилия и темпы восстановления.

Соглашение касаемо личных условий контракта с футболистом уже достигнуто, однако, детали договоренностей еще не сообщаются.

Отметим, что в услугах Олисе также заинтересован Ман Сити, который видит в нем замену Рияду Марезу.

Cтоит сказать, что Майкл выступает на правом фланге, поэтому, даже если трансфер удастся провернуть, то он не станет конкурентом для Михаила Мудрика.

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