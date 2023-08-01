Манчестер Сити нашел потенциальную замену Марезу
Жереми Доку может заменить алжирца в стане "горожан".
Манчестер Сити добавил в свой шорт-лист на усиление позиции правого вингера еще одного футболиста.
Как сообщает Фабрицио Романо, "горожане" интересуются игроком сборной Бельгии и Ренна Жереми Доку. Игрок один из приоритетных вариантов для английского гранда.
Вместе с Доку в списке коллектива Пепа Гвардиолы присутствует Майкл Олисе, которым также интересуется лондонский Челси.
Отметим, что один из этих футболистов должен заменить в составе манкунианцев Рияда Мареза, который перешел в Аль-Ахли.
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