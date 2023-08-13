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Экс-тренер сборной Италии может возглавить Саудовскую Аравию

На уровне сборных местные чиновники также взялись за дело.
Сегодня, 21:15
Роберто Манчини / Getty Images
Роберто Манчини / Getty Images

Накануне сборная Италии, с которой Украина сыграет в квалификации Евро-2024, осталась без Роберто Манчини, который возглавлял команду.

Вероятно, это связано с тем, что у местного специалиста появилось более привелкательное предложение. Как сообщает Джанлука ди Марцио, итальянца зовут в сборную Саудовскую Аравии.

Манчини думает над тем, стоит ли принимать условия, которые ему предлагают. Если Роберто согласится, то будет зарабатывать 18 млн евро в год. Длительность контракта неизвестна.

Ди Марцио отмечает, что давление на специалиста со стороны саудовских функционеров достаточно сильное.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: италия Роберто Манчини Саудовская Аравия

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