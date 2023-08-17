Яремчук - в старте на матч против КА Акурейри

Украинец впервые в этом сезоне сыграет с первых минут.

В рамках ответного матча квалификации Лиги конференций Брюгге сыграет с исландским КА Акурейри.

Рулевой "черно-синих" Ронни Дейла определился с составом на этот матч. В старте появится украинец Роман Яремчук.

Отметим, что в первом поединке бельгийский клуб обыграл своего соперника со счетом 1:5. Яремчук в том матче вышел на замену и отметился голом.

Также стоит сказать, что Роман впервые в этом сезоне выйдет на поле с первых минут.