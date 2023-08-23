Брентфорд Ярмолюка готов побить свой трансферный рекорд ради игрока сборной Аргентины

Английский Брентфорд намеревается усилить линию атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, "пчелы" всерьез интересуются вингером Фиорентины и сборной Аргентины Нико Гонсалесом. Коллектив Томаса Франка готов заплатить около 43 млн евро.

Также аргентинцу предлагается "существенное" увеличение заработной платы. Конкретные цифры не называются.

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Отметим, что сейчас самым крупным приобретением в истории Брентфорда является центрбэк Натан Коллинс, которого приобрели за сумму близкую к 27 млн евро.

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