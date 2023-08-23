Брентфорд Ярмолюка готов побить свой трансферный рекорд ради игрока сборной Аргентины
"Пчелы" хотят подписать Николаса Гонсалеса.
Английский Брентфорд намеревается усилить линию атаки.
Как сообщает Фабрицио Романо, "пчелы" всерьез интересуются вингером Фиорентины и сборной Аргентины Нико Гонсалесом. Коллектив Томаса Франка готов заплатить около 43 млн евро.
Также аргентинцу предлагается "существенное" увеличение заработной платы. Конкретные цифры не называются.
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Отметим, что сейчас самым крупным приобретением в истории Брентфорда является центрбэк Натан Коллинс, которого приобрели за сумму близкую к 27 млн евро.
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