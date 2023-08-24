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Бывшая коллега главы Федерации футбола Испании обвинила его в домогательствах

Пресс-служба организации поспешила опровергнуть обвинения.
Сегодня, 00:57
Луис Рубиалес
Луис Рубиалес

Экс-коллега президента федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса Тамара Рамос обвинила его в домогательствах и унижении.

По словам Рамос, Рубиалес избивал ее и абьюзил.

"Меня ситуация с Эрмосо совсем не удивляет, потому что знаю его много лет и страдала от него. Меня удивило лишь то, что он это сделал публично. Я получала от Рубиалеса унижения, побои и слова, которые не могу повторить. Он говорил: "Интересно, какого цвета белье на тебе сегодня?"

Когда я подала на него в суд, у него было двое младенцев. Мне было ужасно неприятно и трудно это делать. Просила его расторгнуть контракт, он не хотел, сказал мне, что если уйду, они даже не дадут мне пособие по безработице. Поэтому мне пришлось подать на него в суд. Думаю, теперь им легче поверить мне, когда они увидели его публичное поведение", - сказала Рамос.

Отметим, что пресс-служба испанской Федерации футбола поспешила опровергнуть обвинения девушки, выпустив свое заявление.

"Королевская федерация футбола Испании выражает сожаление и осуждает очень серьезные и ложные обвинения, выдвинутые Тамарой Рамос, бывшей сотрудницей президента Луиса Рубиалеса, когда он возглавлял профсоюз AFE. Кроме того, были приняты немедленные правовые меры с пониманием того, что нельзя допускать заявления такого масштаба и настолько клеветнические. Единственное, чего они хотят - нанести ущерб имиджу Луиса Рубиалеса, воспользовавшись текущим медиапотоком", - говорится в заявлении Федерации.

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