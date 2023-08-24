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Читатели ISPORT ожидают поражения от Динамо и Зари

Украинские фанаты настроены пессимистично в преддверии матчей Лиги конференций.
Сегодня, 18:45
Динамо Киев
Динамо Киев

Сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины сразу два наших клуба сыграют в еврокубках, а именно Динамо и Заря.

В Телеграм-канале ISPORT появился опрос касаемо того, что украинские болельщики ожидают от этих поединков.

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Максимально оптимистично настроены 15% опрошенных, которые ожидают победы от двух команд. 2% считают, что Динамо победит, а Заря сыграет вничью. Еще 4% также ожидают победы киевлян, но думают, что луганчане проиграют.

Ничью от двух наших команд ожидают 9%. Столько же готовятся к тому, что Динамо сыграют вничью, а Заря проиграет, а вот к победе коллектива Ненада Лалатовича, но поражению подопечных Мирчи Луческу готовы всего 7%.

Наиболее популярным вариантом, возможно, отчасти предсказуемо стало предсказание поражения и для луганского клуба и для столичной команды. За этот вариант проголосовало 45%.

Отметим, что Заря сыграет со Славией в Лиге Европы в 20:00 по Киеву, а Динамо в это же время в Лиге конференций примет Бешикташ.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря динамо

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