Середняк АПЛ нацелился на приобретение чемпиона мира

Английский Кристал Пэлас намерен усилить линии атаки и полузащиты чемпионом мира.

Как сообщает французский журналист Фабрис Хоукинс, "орлы" нацелились на приобретение немца Юлиана Дракслера из ПСЖ. Между клубами уже прошли переговоры.

Футболист готов перебраться в английский чемпионат, но проблемой для перехода может стать невероятная зарплата Юлиана.

Отметим, что Дракслер становился чемпионом мира в 2014 году, считавшись одним из самых талантливых немецких футболистов. В 2017 году он перебрался в ПСЖ, где так и не сумел закрепиться и стать своим.

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