Брентфорд Ярмолюка попытается подписать одного из лидеров африканской сборной

Английский Брентфорд попытается подписать одного из лидеров сборной Марокко.

Как сообщает The Athletic, "пчелы" нацелились на приобретение хавбека Аззедина Унаи. По сделке уже состоялся предварительный раунд переговоров.

23-летний футболист не против покинуть стан Марселя, куда он перешел после ЧМ-2022 из Анже. Провансальцы не заинтересованы в аренде, рассматривается лишь полноценный трансфер.

Отмечается, что Аззедин не счастлив в команде из-за того, что новый тренер провансальцев использует его на фланге полузащиты, а не в центре, где находится его родная позиция.

Удастся ли Брентфорду провернуть трансфер Унаи вы можете узнать, следя за нашим онлайном трансферного дедлайна.

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