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Брентфорд Ярмолюка попытается подписать одного из лидеров африканской сборной

"Пчелы" нацелились на Аззедина Унаи
Сегодня, 20:03
Аззедин Унаи / Getty Images
Аззедин Унаи / Getty Images

Английский Брентфорд попытается подписать одного из лидеров сборной Марокко.

Как сообщает The Athletic, "пчелы" нацелились на приобретение хавбека Аззедина Унаи. По сделке уже состоялся предварительный раунд переговоров.

23-летний футболист не против покинуть стан Марселя, куда он перешел после ЧМ-2022 из Анже. Провансальцы не заинтересованы в аренде, рассматривается лишь полноценный трансфер.

Отмечается, что Аззедин не счастлив в команде из-за того, что новый тренер провансальцев использует его на фланге полузащиты, а не в центре, где находится его родная позиция.

Удастся ли Брентфорду провернуть трансфер Унаи вы можете узнать, следя за нашим онлайном трансферного дедлайна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель брентфорд

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