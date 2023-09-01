Атлетико не сможет усилиться хавбеком топ-клуба АПЛ

Пьер-Эмиль Хойбьерг может остаться в Тоттенхэме.

Сделка по уходу Пьера-Эмиля Хейбьерга в Атлетико под угрозой срыва.

Как сообщает Фабрицио Романо, на данный момент переход не обсуждается. Дело в том, что предложение "матрасников" не включало в себя обязательство выкупа после аренды.

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Отметим, что датчанин не входит в планы нынешнего наставника команды Анге Постекоглу и по-прежнему близок к уходу из клуба.

В минувшем сезоне футболист был лидером "шпор", забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи в 35 матчах АПЛ.

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