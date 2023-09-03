Колос - Кривбасс: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 02.09.2023
В воскресенье, 3 сентября, продолжится шестой тур украинской Премьер-лиги. В рамках соревновательного дня Колос примет Кривбасс.
В своих предыдущих матчах чемпионата Украины Колос проиграл Шахтеру (0:2), а Кривбасс сыграл вничью с Оболонью (0:0).
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Поединок состоится в Ковалевке на стадионе Колос. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Колос - Кривбасс
Трансляция поединка чемпионата Украины между Колосом и Кривбассом будет доступна в этой новости 3 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.