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Манчестер Сити готовится предложить Холанду астрономический контракт

Норвежец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков мира.
Сегодня, 10:54
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд

Манчестер Сити готов приложить все усилия, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей Эрлинга Холанда.

Как сообщает издание Daily Star, "горожане" намерены предложить норвежцу контракт с астрономической зарплатой. Речь идет о 4-х летнем соглашении, по которому он будет зарабатывать 600 тысяч фунтов в неделю.

Таким образом, за год форвард будет получать чуть более 31 миллиона фунтов. В топ-5 лигах больше него будет получать только Килиан Мбаппе, контракт которого с ПСЖ истекает следующим летом.

Отметим, что в текущем соглашении Холанда с манкунианцами якобы прописана сумма отступных, за которую любой желающий клуб сможет его приобрести следующим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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