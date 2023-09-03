Манчестер Сити готовится предложить Холанду астрономический контракт
Норвежец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков мира.
Манчестер Сити готов приложить все усилия, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей Эрлинга Холанда.
Как сообщает издание Daily Star, "горожане" намерены предложить норвежцу контракт с астрономической зарплатой. Речь идет о 4-х летнем соглашении, по которому он будет зарабатывать 600 тысяч фунтов в неделю.
Таким образом, за год форвард будет получать чуть более 31 миллиона фунтов. В топ-5 лигах больше него будет получать только Килиан Мбаппе, контракт которого с ПСЖ истекает следующим летом.
Отметим, что в текущем соглашении Холанда с манкунианцами якобы прописана сумма отступных, за которую любой желающий клуб сможет его приобрести следующим летом.
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