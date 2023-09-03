Жирона - Лас Пальмас: обзор и результат матча чемпионата Испании 03.09.2023

Каталонцы отличились тремя голами, но лишь один был засчитан.

В рамках четвертого тура чемпионата Испании Жирона приняла Лас-Пальмас.

На старте матча команды обменялись моментами, причем первый голевой шанс возник у гостей. Футболист "канареек" Пехиньо получил пас от партнера, оказавшись с мячом в штрафной площадке, но не сумел переиграть голкипера Жироны Пауло Гассанигу.

Спустя несколько минут хозяева ответили своим моментом. Украинец Виктор Цыганков подобрал мяч в штрафной соперника, ударив по воротам, но с его ударом легко справился вратарь новичка Ла Лиги Альваро Вальес.

Ближе к концу тайма Жирона все же смогла забить, более того сделала это дважды, но счет на табло все еще был 0:0.

Сперва Кристиан Стуани выиграл единоборство у своего оппонента и не без проблем отправил мяч мимо Вальеса, однако, этот гол отменили из-за офсайда у уругвайца. Позже все тот же Стуани "отклеился" от своего оппонента при подачи штрафного, но это взятие ворот было признано не легитимным из-за фола в атаке.

На старте второго тайма номинальные аутсйдеры имели несколько шансов, которые не смогли реализовать, и в итоге фортуна все же повернулась нужной стороной к Жироне.

Старый-новый вингер каталонцев Порту замкнул подачу с фланга от Яна Коуто, принеся своей команде победу на последних минутах.

Украинец Артем Довбик появился на поле на 62 минуте и не запомнился ничем особым. Цыганков отыграл 75 минут и был заменен на уже упомянутого Порту.

Статистика матча чемпионата Испании Жирона - Лас-Пальмас

Жирона - Лас-Пальмас 1:0

Голы: Порту, 89

xG: 1,22 - 1,11

Удары: 11 - 10

Удары в створ: 6 - 5

Владение мячом: 46% - 54%