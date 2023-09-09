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Защитник сборной Англии: Мы должны были создать больше шансов

Кайл Уокер высказался о матче против Украины.
Сегодня, 21:35
Кайл Уокер в борьбе за мяч
Кайл Уокер в борьбе за мяч

В рамках отбора на чемпионат Европы-2024 Украина удержала ничью с Англией, сыграв 1:1.

Защитник "трех львов" и автор одного из забитых голов Кайл Уокер проанализировал исход поединка.

"Это набранное очко вдали от дома. Мы занимаем хорошую позицию в группе. Это всегда было тяжело. Иногда бывают такие ночи.

Мы много владели мячом и должны были создать еще несколько возможностей, но это хорошая сборная Украины", - заявил Уокер в послематчевом комментарии Channel 4.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина англия Кайл Уокер

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