Защитник сборной Англии: Мы должны были создать больше шансов

Кайл Уокер высказался о матче против Украины.

Кайл Уокер в борьбе за мяч

В рамках отбора на чемпионат Европы-2024 Украина удержала ничью с Англией, сыграв 1:1.

Защитник "трех львов" и автор одного из забитых голов Кайл Уокер проанализировал исход поединка.

"Это набранное очко вдали от дома. Мы занимаем хорошую позицию в группе. Это всегда было тяжело. Иногда бывают такие ночи.

Мы много владели мячом и должны были создать еще несколько возможностей, но это хорошая сборная Украины", - заявил Уокер в послематчевом комментарии Channel 4.

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