Защитник сборной Англии: Мы должны были создать больше шансов
Кайл Уокер высказался о матче против Украины.
В рамках отбора на чемпионат Европы-2024 Украина удержала ничью с Англией, сыграв 1:1.
Защитник "трех львов" и автор одного из забитых голов Кайл Уокер проанализировал исход поединка.
"Это набранное очко вдали от дома. Мы занимаем хорошую позицию в группе. Это всегда было тяжело. Иногда бывают такие ночи.
Мы много владели мячом и должны были создать еще несколько возможностей, но это хорошая сборная Украины", - заявил Уокер в послематчевом комментарии Channel 4.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!