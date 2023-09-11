Италия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Наставник украинской сборной пообщается с представителями СМИ накануне поединка.
Во вторник, 12 сентября, сборная Украины сыграет против Италии в рамках шестого тура квалификации Евро-2024.
Накануне поединка в понедельник, 11 сентября, главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров проведет пресс-конференцию.
Начало мероприятия - в 19:30 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины
Напомним, что матч квалификации к европейскому первенству будет сыгран в Милане на стадионе Сан-Сиро. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
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