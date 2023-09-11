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Италия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

Наставник украинской сборной пообщается с представителями СМИ накануне поединка.
Сегодня, 11:35
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины сыграет против Италии в рамках шестого тура квалификации Евро-2024.

Накануне поединка в понедельник, 11 сентября, главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров проведет пресс-конференцию.

Начало мероприятия - в 19:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины

Напомним, что матч квалификации к европейскому первенству будет сыгран в Милане на стадионе Сан-Сиро. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина италия евро-2024

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