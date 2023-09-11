Юный украинский талант перешел в Атлетико Мадрид

Ввиду своего возраста Родион Калашников пока будет выступать за академию "матрасников".

Украинский талант Родион Калашников сменил клубную прописку.

Футболист перешел из Ла Масии, которая является академией Барселоны, в академию мадридского Атлетико. Об этом сообщил сам игрок в своем Instagram.

Родион является достаточно универсальным футболистом и может выступать сразу на нескольких позициях.

Калашникову на данный момент 13 лет, поэтому, ближайшие несколько сезонов ждать его в основе Атлетико не стоит.

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