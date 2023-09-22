Стали известны претенденты на премию Пушкаша
Представляем лучшие голы года по мнению ФИФА.
ФИФА наконец раскрыла имена претендентов на премию Пушкаша.
В этом году на приз претендует и мужчины, и женщины, включая известную Сэм Керр. Она является главной звездой в списке претендентов.
Проголосовать за победителя можно на официальном сайте ФИФА.
Претенденты на премию Пушкаша
Альваро Барреал (Цинциннати - Питтсбург)
Линда Кайседо (Германия - Колумбия)
Хулио Энсисо (Брайтон - Манчестер Сити)
Сон Джин Кан (Иордания U-20 - Корея U-20)
Сэм Керр (Австралия - Англия)
Брайан Лосано (Гвадалахара - Америка)
Гильерме Мадруга (Новоризонтино - Ботафого)
Иван Моранте (Ибица - Бургос)
Нуну Сантуш (Спортинг - Боавишта)
Асхат Тагыберген (Казахстан - Дания)
Беатрис Дзанератто (Бразилия - Панама)
Также напомним, что ранее стали известны номинанты FIFA Awards.
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