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Стали известны претенденты на премию Пушкаша

Представляем лучшие голы года по мнению ФИФА.
Сегодня, 14:45
Хулио Энсисо / Getty Images
Хулио Энсисо / Getty Images

ФИФА наконец раскрыла имена претендентов на премию Пушкаша.

В этом году на приз претендует и мужчины, и женщины, включая известную Сэм Керр. Она является главной звездой в списке претендентов.

Проголосовать за победителя можно на официальном сайте ФИФА.

Претенденты на премию Пушкаша

Альваро Барреал (Цинциннати - Питтсбург)

Линда Кайседо (Германия - Колумбия)

Хулио Энсисо (Брайтон - Манчестер Сити)

Сон Джин Кан (Иордания U-20 - Корея U-20)

Сэм Керр (Австралия - Англия)

Брайан Лосано (Гвадалахара - Америка)

Гильерме Мадруга (Новоризонтино - Ботафого)

Иван Моранте (Ибица - Бургос) 

Нуну Сантуш (Спортинг - Боавишта)

Асхат Тагыберген (Казахстан - Дания)

Беатрис Дзанератто (Бразилия - Панама)

Также напомним, что ранее стали известны номинанты FIFA Awards.

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