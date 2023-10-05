"На какой машине тебя возил отец?": Бекхэм отреагировал на заявление супруги, что они оба из рабочего класса
Дэвид Бекхэм легко разбил слова своей супруги о том, что они оба из простых рабочих семей.
Напомним, 4 октября на Netflix вышел документальный фильм про Дэвида Бекхэма. В одном из интервью Виктория начала говорить, что она и Дэвид оба из рабочих семей.
В этот момент Бекс заглянул в комнату и попросил жену сказать, на какой машине ее возил отец в школу.
Виктория пыталась проигнорировать вопрос Дэвида, но тот оставался неуклонен, пока не получил ответ.
Hahahaha David Beckham wasn’t having Victoria as coming from a working class family. pic.twitter.com/sVBM7IxK6T— AFC GLEN (@AFC_GLEN) October 4, 2023
"Окей. В 80-х у моего папы был Rolls-Royce", – сказала Виктория. На что экс-футболист поблагодарил ее и снова скрылся за дверь.
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