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"На какой машине тебя возил отец?": Бекхэм отреагировал на заявление супруги, что они оба из рабочего класса

Дэвид спуску Виктории не дает.
Сегодня, 16:07
Дэвид Бэкхем / Getty Images
Дэвид Бэкхем / Getty Images

Дэвид Бекхэм легко разбил слова своей супруги о том, что они оба из простых рабочих семей.

Напомним, 4 октября на Netflix вышел документальный фильм про Дэвида Бекхэма. В одном из интервью Виктория начала говорить, что она и Дэвид оба из рабочих семей.

В этот момент Бекс заглянул в комнату и попросил жену сказать, на какой машине ее возил отец в школу.

Виктория пыталась проигнорировать вопрос Дэвида, но тот оставался неуклонен, пока не получил ответ.

"Окей. В 80-х у моего папы был Rolls-Royce", – сказала Виктория. На что экс-футболист поблагодарил ее и снова скрылся за дверь.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дэвид Бекхэм

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