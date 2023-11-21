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Футбол

Скандальные пенальти в матчах против Италии и Уэльса, не назначил один и тот же арбитр

Та же история, те же действующие лица.
Сегодня, 16:20
Хуан Мартинес Мунуэра / Getty Images
Хуан Мартинес Мунуэра / Getty Images

Хуан Мартинес Мунуэра - арбитр, который работал на VAR в матче Украина - Италия.

Предположительно, именно на нем частично лежит ответственность в том, что в концовке матча Украина не заработала пенальти.

Согласно правилам, арбитр VAR не может отменить решение главного судьи, однако может попросить его лично пересмотреть спорный эпизод. В любом случае, окончательное решение все равно остается за главным арбитром.

Однако, что интересно, Мунуэра также работал на VAR в матч Уэльс - Украина в  финале плей-офф отбора ЧМ-2022. Тогда, напомним, также в пользу Украины не был назначен пенальти.

Ранее голкипер Италии признал, что пенальти на Мудрике все же был.

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