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Экс-игрок ПСЖ вошел в топ-1500 лучших игроков в падель-теннис

Бен Арфа нашел себе занятие по душе.
Сегодня, 09:59
Хатем Бен Арфа / Getty Images
Хатем Бен Арфа / Getty Images

Бывший игрок ПСЖ и Ньюкасла Хатем Бен Арфа нашел себя в другом спорте, пишет sportbible.

36-летний французский нападающий уже год является свободным агентом, его последним клубом был Лилль.

Однако Хатем время зря не терял, и выиграл уже около 70 турниров по падель-теннису. За счет этого француз вошел в топ-1500 лучших игроков мира.

Падель-теннис - это разновидность тенниса, в которой играют на закрытых кортах с меньшими ракетками. 

Напомним, что на клубном уровне Бен Арфа провел 428 матчей, в которых отметился 75 голов и 64 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Онана снова раздумывает, ехать ли ему на Кубок Африки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хатем Бен Арфа

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