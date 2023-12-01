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Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника

Вспоминаем карьеру великого бразильца.
Сегодня, 12:00
Роналдиньо / Getty Images
Роналдиньо / Getty Images

Портал Football.ua выпустил новое видео, в этот раз посвященное легенде мирового футбола Роналдиньо.

Карьера звездного бразильца началась в Гремио, а выступления в Европе Роналдиньо начал в ПСЖ.

Однако для большинства бразилец запомнился игроком Барселоны или Милана. Именно в каталонском клубе на полную зажглась звезда Роналдиньо.

А вот окончание карьеры и все, что было после этого немного омрачают воспоминания об игроке, которого прозвали волшебником.

Ранее также сообщалось, что Беллингему может понадобиться операция.

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Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника
Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника

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