Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника
Вспоминаем карьеру великого бразильца.
Портал Football.ua выпустил новое видео, в этот раз посвященное легенде мирового футбола Роналдиньо.
Карьера звездного бразильца началась в Гремио, а выступления в Европе Роналдиньо начал в ПСЖ.
Однако для большинства бразилец запомнился игроком Барселоны или Милана. Именно в каталонском клубе на полную зажглась звезда Роналдиньо.
А вот окончание карьеры и все, что было после этого немного омрачают воспоминания об игроке, которого прозвали волшебником.
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