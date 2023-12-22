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Неймар будет судиться с трансгендером, с которым у него якобы была сексуальная свзяь

Еще летом София Барклай рассказала много интересного о бразильце.
Вчера, 21:59
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Неймар намерен подать в суд инфлюэнсером Софией Барклай, пишет UOL.

София Барклай - трансгендерный блоггер, которая летом рассказала, что у Неймара была сексуальная связь с мужчиной и им самим. 

Более того, по словам Софии, после этого Неймар предлагал заключить договор о неразглашении, в котором нарушивший его должен был выплатить 4 тысячи долларов.

Почему-то только сейчас бразилец решил ответить и подал иск о клевете с требованием компенсации около 30 тысяч долларов. При этом игрок попросил следствие не раскрывать материалы дела.

Барклай же заявила, что никогда не слышала об иске, а также признала, что не должна была разглашать личные подробности.

Ранее также сообщалось, что в Оболонь пришла массовая повестка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

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