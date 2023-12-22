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25 человек из Оболони получили повестки - СМИ

Пока неизвестно, коснулась ли мобилизация футболистов.
Вчера, 20:55
ФК Оболонь / upl.ua
ФК Оболонь / upl.ua

В украинский футбольный клуб Оболонь пришла массовая повестка от ТЦК.

Данную информацию сообщил журналист Михаил Спиваковский в выпуске ютуб-канала ТаТоТаке.

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"По нашей информации, в Оболонь поступила групповая повестка. На 25, кажется, человек от ТЦК", – заявил Спиваковский.

При этом, неизвестно, о ком именно идет речь - о футболистах клуба или менеджерах и персонале команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оболонь

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