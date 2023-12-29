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Футболисты Арсенала встретились с 16-летней сенсацией ЧМ по дартсу

Люк Литтлер разрывает все шаблоны.
Сегодня, 00:50
Люк Литтлер / Getty Images
Люк Литтлер / Getty Images

Чемпионат мира по дартсу стал безумно популярным благодаря Люку Литтлеру.

16-летний подросток с легкостью уделывает вдвое старших его профессионалов и уже вышел в финальный 16-й тур турнира.

На данный момент букмекеры считают парня одним из главных фаворитов на титул, а поклонники этого спорта называют Люка новым Месси от мира дартса.

Поболеть за своего гениального соотечественника пришли футболисты Арсенала Аарон Рэмсдейл и Деклан Райс.

Футболисты пообщались с Литтлером и, конечно же, сделали фото на память.

Ранее, напомним, Арсенал лишился первого места в таблице, уступив Вест Хэму.

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