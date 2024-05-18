Шевченко приехал в Эр-Рияд поддержать Усика

Глава УАФ Андрей Шевченко прибыл в Эр-Рияд.

Легендарный украинский футболист приехал в столицу Саудовской Аравии поддержать Алекснадра Усика, которому предстоит титульный бой против Тайсона Фьюри.

Кроме того, и Шевченко, и Усик являются амбассадорами United24, и именно для этой платформы украинцы записали видеообращение.

"Украинцы, всем передаем привет. Мы вместе, мы едины. И только когда мы вместе, мы едины. Слава Украине. Героям Слава!", - обратились к украинцам Усик и Шевченко.

А еще на огонек заглянул известный голливудский актер и также амбассадор United24 Лев Шрайбер.

Напомним, что с анонсом и прогнозом на бой Усик - Фьюри вы можете озанкомиться на нашем сайте.

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