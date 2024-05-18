iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шевченко приехал в Эр-Рияд поддержать Усика

Легенды украинского спорта также записали видеообращение.
Сегодня, 17:00
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Глава УАФ Андрей Шевченко прибыл в Эр-Рияд.

Легендарный украинский футболист приехал в столицу Саудовской Аравии поддержать Алекснадра Усика, которому предстоит титульный бой против Тайсона Фьюри.

Кроме того, и Шевченко, и Усик являются амбассадорами United24, и именно для этой платформы украинцы записали видеообращение.

"Украинцы, всем передаем привет. Мы вместе, мы едины. И только когда мы вместе, мы едины. Слава Украине. Героям Слава!", - обратились к украинцам Усик и Шевченко.

А еще на огонек заглянул известный голливудский актер и также амбассадор United24 Лев Шрайбер.

Напомним, что с анонсом и прогнозом на бой Усик - Фьюри вы можете озанкомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Андрей Шевченко

Статьи по теме

Усик - Фьюри: анонс и прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Фьюри: анонс и прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона
"Тайсон, не бойся": Усик обратился к своему сопернику "Тайсон, не бойся": Усик обратился к своему сопернику
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
Футбол сегодня: последний тур в Бундеслиге, матч Динамо, игры в Испании и Италии
просмотров

Последние новости

Европа18:22
Байер завершил сезон Бундеслиги без поражений
Украина18:00
УПЛ: Динамо добыло уверенную победу над Кривбассом
Европа17:51
Хави: Критика заставляет меня совершенствоваться
Украина17:33
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина17:26
Динамо обыграло на своем поле Кривбасс
Футбол17:00
Шевченко приехал в Эр-Рияд поддержать Усика
Олимпийские виды16:59
Харлан - серебряный призер Кубка Мира
Футбол16:29
ФИФА ввела специальный жест для игроков, которые столкнутся с расизмом на поле
Украина16:00
Форвард сборной Украины превзошел личный рекорд голов за сезон
Европа15:52
Ройс выйдет с капитанской повязкой свой последний домашний матч
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK