iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Неймар: Бывают дни, когда я хочу сдаться и завершить карьеру

Бразилец признался, что ему бывает очень сложно во время восстановления после травмы.
Сегодня, 18:02
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Вингер Аль-Хиляля Неймар не выходит на футбольное поле с октября 2023 года, когда он порвал переднюю крестообразную связку и мениск левого колена во время матча сборной Бразилии.

Недавно 32-летний бразилец заявил, что у него бывают такие моменты во время восстановления, когда ему хочется просто все закончить и уйти из футбола.

"После того, как я получил эту травму, бывают трудные дни. Бывают дни, когда мне хочется сдаться. Тяжело пережить все это", - цитирует Неймара ESPN.

"Но вот воин, который не остановится, пока я не получу то, что хочу! Бог — моя сила и моя крепость. Мы продолжим сражаться каждый день".

Читай также: Неймар посетил один из самых дорогих турниров по CS 2

Неймар успел принять участие всего в пяти матчах Аль-Хиляля после своего трансфера из ПСЖ в Саудовскую Аравию, прежде чем получить травму, досрочно завершившую его сезон.

Из-за этого футболист не смог помочь сборной Бразилии на Копа Америка-2024, который завершился победой Аргентины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

Статьи по теме

Неймар возобновил тренировки в составе Аль-Хиляля после травмы Неймар возобновил тренировки в составе Аль-Хиляля после травмы
Звезда Аль-Хиляля подрабатывает в Uber Звезда Аль-Хиляля подрабатывает в Uber
Легенда Арсенала заявил, что хочет видеть в клубе Неймара Легенда Арсенала заявил, что хочет видеть в клубе Неймара
Неймар порадовал сына известного репера совместным фото на матче Копа Америка Неймар порадовал сына известного репера совместным фото на матче Копа Америка
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Полесье в отборе Лиги конференций, квалификация еврокубков
просмотров
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона в 1/8 финала Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Европа20:14
Центрбек Барселоны заинтересовал Атлетико
Теннис20:02
Теннис на Олимпиаде-2024: сестры Киченок проиграли в 1/4 финала, Костюк вылетела
Европа19:58
ПСЖ готов отпустить игрока в Манчестер Юнайтед, но при особенном условии
Лига конференций19:46
Полесье - Олимпия: видео голов и обзор матча Лиги конференций
Лига конференций19:31
Полесье забило исторический гол в еврокубках
Формула 119:28
МакЛарен продлил контракт с руководителем команды
Олимпийские игры19:25
Зеленский отреагировал на вторую медаль Украины на Олимпиаде-2024
Киберспорт19:15
NaVi - Liquid: онлайн-трансляция матча BLAST Premier Fall Groups 2024
Киберспорт19:05
BLAST Premier Fall Groups 2024: NiP с украинцем выбили россиян Cloud9 - NiP, G2 разбили FaZe
Лига конференций18:56
Полесье - Олимпия: онлайн-трансляция отбора Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK