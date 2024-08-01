Неймар: Бывают дни, когда я хочу сдаться и завершить карьеру

Бразилец признался, что ему бывает очень сложно во время восстановления после травмы.

Вингер Аль-Хиляля Неймар не выходит на футбольное поле с октября 2023 года, когда он порвал переднюю крестообразную связку и мениск левого колена во время матча сборной Бразилии.

Недавно 32-летний бразилец заявил, что у него бывают такие моменты во время восстановления, когда ему хочется просто все закончить и уйти из футбола.

"После того, как я получил эту травму, бывают трудные дни. Бывают дни, когда мне хочется сдаться. Тяжело пережить все это", - цитирует Неймара ESPN.

"Но вот воин, который не остановится, пока я не получу то, что хочу! Бог — моя сила и моя крепость. Мы продолжим сражаться каждый день".

Читай также: Неймар посетил один из самых дорогих турниров по CS 2

Неймар успел принять участие всего в пяти матчах Аль-Хиляля после своего трансфера из ПСЖ в Саудовскую Аравию, прежде чем получить травму, досрочно завершившую его сезон.

Из-за этого футболист не смог помочь сборной Бразилии на Копа Америка-2024, который завершился победой Аргентины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!