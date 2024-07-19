Неймар посетил один из самых дорогих турниров по CS 2
Футболист поддерживает своих любимцев на киберспортивной сцене.
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходит киберспортивный турнир Esports World Cup 2024 по CS2.
В плей-офф вышла бразильская команда Furia. В рамках 1/4 финала команда встречается с европейским коллективым Mouz.
На поединок прибыл капитан сборной Бразилии по футболу Неймар. Он является поклонником Furia.
Отметим, что призовой фонд турнира - 1 миллион долларов. На ISPORT доступно расписание и результаты соревнования.
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