Неймар посетил один из самых дорогих турниров по CS 2

Сегодня, 20:00

Сегодня, 20:00

Футболист поддерживает своих любимцев на киберспортивной сцене.

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходит киберспортивный турнир Esports World Cup 2024 по CS2.

В плей-офф вышла бразильская команда Furia. В рамках 1/4 финала команда встречается с европейским коллективым Mouz.

На поединок прибыл капитан сборной Бразилии по футболу Неймар. Он является поклонником Furia.

Отметим, что призовой фонд турнира - 1 миллион долларов. На ISPORT доступно расписание и результаты соревнования.

Ранее жена Месси показала, как Лионель наслаждается отдыхом после победы на Копа Америка.

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